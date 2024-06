O técnico Eduardo Coudet planeja lançar mais garotos no time do Inter. Após o bom desempenho do meia Gabriel Carvalho, 16 anos, contra o Vitória, o treinador avalia relacionar centroavantes da base para compor o grupo nos próximos jogos. Lucca Drummond, 20 anos, e Ricardo Mathias, 17 anos, estão entre os nomes analisados, sendo que o primeiro já deve ser relacionado para o jogo desta quarta (18), contra o Corinthians.