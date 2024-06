Classificado para enfrentar o Rosario Central nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Inter guardará o passaporte pelos próximos 34 dias, período em que se dedicará às competições nacionais, com oito jogos pelo Brasileirão, o primeiro deles na quinta contra o São Paulo, e dois pela Copa do Brasil diante do Juventude. As próximas semanas continuarão em ritmo itinerante devido aos estragos sofridos pelo Beira-Rio durante a enchente.