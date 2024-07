O Inter empatou em 1 a 1 com o Criciúma na noite deste domingo (30), no Estádio Heriberto Hülse. Bruno Henrique, no primeiro tempo, abriu o placar para o Colorado. Na segunda etapa, Claudinho empatou a partida. Com o resultado, a equipe de Eduardo Coudet fica com 18 pontos, na 10ª posição, após 11 jogos.