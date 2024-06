Neste sábado (29), o Inter atualizou o andamento das obras no Estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante. A recuperação do gramado, das catracas, da mobília dos vestiários e do sistema de TI já está em fase final. A situação do Centro de Treinamentos é o que mais preocupa. O clube já confirmou que a partida contra o Vasco, em 7 de julho, será disputada em casa.