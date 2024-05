Ex-jogador e ídolo do Inter, D’Alessandro atua na linha de frente das campanhas que arrecadam mantimentos para vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Na manhã desta sexta (10), ele concedeu entrevista à Rádio Gaúcha e pediu união das pessoas no momento de maior tragédia ambiental da história do Estado. O argentino irá retomar o "Lance de Craque", jogo beneficente que realizou entre 2014 e 2019.