O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, não queria, mas possivelmente será forçado a pensar em futebol a partir do final da semana. Com funcionários e atletas afetados pela enchente, alguns deles com casas severamente prejudicadas, com Beira-Rio e CT Parque Gigante submersos pela enchente, tem de lidar com os calendários brasileiro e sul-americanos que espremem competições.