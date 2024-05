Com a partida com o Real Tomayapo, na Bolívia, adiada em razão da enchente em Porto Alegre, o Inter viu Belgrano e Delfín empatarem por 1 a 1, na noite desta quinta-feira (9), no outro jogo da quarta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. GZH mostra como ficou a situação colorada na competição.