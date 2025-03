Estádio colorado será o palco do clássico de número 446. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter divulgou o serviço de venda de ingressos para o Gre-Nal 446, decisivo pelo título do Gauchão 2025.

O duelo no Beira-Rio está marcado para o próximo domingo (16), às 16h. Com a vitória por 2 a 0 na Arena, o Colorado está em vantagem pela taça.

A partir das 10h desta segunda-feira (10), os sócios colorados das categorias Colorado Titular, Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho podem realizar o check-in no Mundo Colorado.

Para a torcida do Grêmio, a logística será divulgada pelo Tricolor nas próximas horas. Serão 2 mil ingressos disponíveis.

A partir de quarta-feira (12) serão disponibilizados os bilhetes para as demais modalidades: Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo.

As vendas para os não-sócios começarão apenas na sexta-feira (14). Os preços das entradas variam entre R$ 20 e R$ 190.

Onde comprar?

Os ingressos podem ser adquiridos no site do Inter e na bilheteria do clube junto ao Ginásio Gigantinho, no sábado (15), das 10h às 17h, e no domingo (16), das 10h às 17h, para sócios e não sócios (caso ainda hajam entradas).

Crianças associadas na categoria Sócio Coloradinho devem realizar check-in. Não sócios de 5 a 11 anos precisam confirmar presença por meio do ingresso sem custo.

Menores de idade de até quatro anos têm entrada gratuita, devendo estar acompanhada do responsável.