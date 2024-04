O Inter não terá Enner Valencia tão cedo. A contusão no pé direito se mostrou mais grave do que o esperado pelo clube, e atacante desfalca o time de Coudet por cerca de três semanas, podendo ser até quatro. Na melhor das projeções, o jogador retornaria no início de maio, perdendo quatro partidas do Brasileirão e duas da Sul-Americana.