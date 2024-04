Após a quinta-feira (4) de folga, o grupo de jogadores do Inter se reapresentou para continuar a preparação visando o duelo com o Real Tomayapo-BOL, na próxima quarta-feira (10), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. No trabalho realizado nesta sexta-feira (5), antes de o treino ser fechado para a imprensa, o grupo foi dividido em duas equipes com 11 jogadores de linha para cada lado.