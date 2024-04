O próximo compromisso no calendário do Inter é o confronto diante do Real Tomayapo, na próxima quarta (10), às 21h, no Beira-Rio. Mesmo com necessidade de vitória, o Colorado mira a estreia do Brasileirão, diante do Bahia. GZH apurou que um time totalmente reserva, no máximo com poucos titulares, deve ser utilizado no jogo da Sul-Americana.