Após a primeira rodada, o Grupo C da Sul-Americana tem um líder isolado. Na noite desta quinta-feira (4), o Delfín foi até a Bolívia enfrentar o Real Tomayapo e venceu os donos da casa por 2 a 0. Com isso, o clube equatoriano é o único da chave a garantir os primeiros três pontos. Inter e Belgrano empatam na segunda colocação com um ponto.