Fora da final do Gauchão, o Inter concedeu folga aos jogadores nesta quinta (4). Mas, se o mês de abril abre com descanso forçado, trará uma maratona de jogos ao Colorado, o que obrigará o técnico Eduardo Coudet a fazer um revezamento do elenco para encarar seis jogos em 18 dias — média de uma partida a cada três dias.