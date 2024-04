Muito jogo, pouco descanso. O Inter chegou no meio da tarde de sexta-feira após mais de 12 horas de viagem entre Manta e Porto Alegre, apresentou-se no CT Parque Gigante, fez um treino para "tirar o avião do corpo" e terá apenas uma atividade "de verdade" para preparar-se para o duelo com o Atlético-GO pela quarta rodada do Brasileirão. Na tarde de sábado, Coudet definirá a equipe, com base nas condições físicas e também nas necessidades do jogo das 20h no Beira-Rio.