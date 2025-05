Brasileiras conquistam três bronzes na abertura do Grand Slam de Judô de Astana

Jessica Pereira, Natasha Ferreira, Shirlen Nascimento, as medalhistas do Brasil. Maicon Maia/CBJ / Divulgação/CBJ

O Brasil começou muito bem o Grand Slam de Judô de Astana, última etapa da Circuito Mundial antes do Campeonato Mundial, que acontecerá em junho. Nesta sexta-feira (9), a equipe brasileira faturou três medalhas de bronze, todas no feminino.

A primeira conquista veio na categoria ligeiro (48 kg) com Natasha Ferreira. Número 16 do ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF), a atleta da Sociedade Morgenau-PR estreou na segunda rodada e venceu a belga Lois Petit, nas punições, aos 49 segundos do golden score.

Campeã pan-americana de 2025, a curitibana de 25 anos acabou perdendo para a chinesa Xinran Hui, nas quartas de final, por ippon, e foi para a repescagem onde venceu a israelense Tamar Malca por yuko e se habilitou a disputar o bronze.

O combate que valeu um lugar no pódio foi diante da mongol Narantsetseg Ganbaatar, 15ª do mundo, que foi derrotada por Natasha Ferreira com um ippon a 48 segundos do final.

Esta foi a segunda medalha da brasileira no circuito. Em 2023, ela também foi bronze no Grand Slam de Tel Aviv, em Israel.

O ouro ficou com a chinesa Xinran Hui, que venceu a russa Sabina Giliazova por ippon. A segunda medalha de bronze em disputa foi conquistada pela italiana Assunta Scutto, que venceu a compatriota Asia Avanzato por yuko.

Jessica Pereira bate top 10 para ir ao pódio

Jessica Pereira (D) perdeu para alemã Mascha Ballhaus, na semifinal. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

Na categoria meio-leve (52 kg), Jessica Pereira não precisou atuar na primeira rodada e estreou nas oitavas de final, contra a israelense Ilay Hayun. Com um yuko aos 41 segundos do golden score, a judoca do Instituto Reação-RJ garantiu presença nas quartas, onde venceu a marroquina Soumiya Iraoui, com dois waza-aris em 58 segundos de luta.

Em busca de vaga no Mundial, Jessica encarou a alemã Mascha Ballhaus, oitava do ranking, na semifinal. E com dois yukos, a europeia se garantiu na decisão.

Derrotada, a carioca de 30 anos foi para a disputa do bronze e com um ippon derrotou a húngara Réka Pupp, 10ª do ranking, para garantir o sexto pódio da carreira no circuito.

Mascha Ballhaus levou o ouro ao vencer a espanhola Ayumi Leiva Sánchez, no golden socre. A francesa Astride Gneto venceu a polonesa Aleksandra Kaleta, nas punições, e também ficou com uma medalha de bronze.

Shirlen Nascimento ganha segundo bronze da carreira

Shirlen Nascimento (E) perdeu para francesa Faiza Mokdar (D), nas quartas de final. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

Vencedora do último Campeonato Pan-Americano, Shirlen Nascimento subiu no pódio da categoria leve (57 kg) para receber um bronze, o segundo de sua carreira, repetindo o feito do Grand Slam de Abu Dhabi (Emirados Árbaes Unidos) do ano passado.

A atleta de 25 anos, que defende o Sesi-SP estreou direto nas oitavas de final e venceu a italiana Giulia Carna, por ippon. Nas quartas, foi derrotada pela francesa Faiza Mokdar, por yuko, após 6min06seg de combate.

Número 26 do ranking da IJF, Shirlen foi para a repescagem e, mais uma vez, precisou do golden score. Com 6min08seg, ela pontuou com um yuko e derrotou a russa Kseniia Galitskaia e foi para a disputa do bronze contra outra russa, Irina Zueva, que foi superada com um ippon a 11 segundos do final.

A francesa Mokdar levou o ouro ao vencer a japonesa Momo Tamaoki, por waza-ari. O segundo bronze ficou com a alemã Pauline Stark, que venceu a sul-coreana Juhee Kim.

Outra brasileira nos 57 kg, Bianca Reis (Pinheiros-SP) perdeu na estreia para a chinesa Yuying Tao.

Homens fora do pódio

Chrystian Silva (de azul) teve o melhor desempenho no masculino. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

Nas duas categorias masculinas disputadas nesta sexta-feira, o Brasil não conseguiu chegar às lutas por medalhas.

O melhor desempenho foi de Chrystian Silva, que foi eliminado na repescagem da categoria ligeiro (60 kg). O judoca do Clube Paineiras do Morumby-SP venceu suas duas primeiras lutas, contra Wei-Jie Chiu, de Taipé, por waza-ari, e o francês Cédric Revol, por ippon no golden score.

Nas quartas, em uma longa luta de 7min53seg, ele parou no cazaque Magzhan Shamshadin, que venceu nas punições. Já na repescagem, o brasileiro fez mais um combate cansativo e acabou perdendo por yuko, para o sul-coreano Harim Lee, após 8min33seg de disputa.

A medalha de ouro nos 60 kg ficou com o russo Iznaur Saaev, que venceu o local Talgat Orynbassar, por waza-ari, no golden score. O bronze foi dividido por dois cazaques, Doston Ruzien e Aman Bakytzhan.

Ronald Lima (Pinheiros-SP) não passou da estreia do peso meio-leve (66 kg) contra o chinês Ziyang Xue, que venceu por yuko.

A medalha de ouro foi ganha pelo russo Ramazan Abdulaev, que conseguiu um waza-ari sobre o cazaque Gusman Kyrgyzbayev. O bronze foi dividido pelo uzbeque Mukhriddin Tilovov e pelo mongol Jantsandorj Unurbat.

Cinco brasileiros competem no sábado

O Grand Slam de Astana prossegue no sábado (10). As preliminares começam às 2h30 (de Brasília) e as finais serão disputadas a partir das 9h. O Judo TV transmitirá as primeiras lutas e Sportv, Cazé TV e Canal Olímpico do Brasil anunciam a transmissão do bloco final.