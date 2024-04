Apesar da convocação feita pelo técnico Eduardo Coudet e do embalo pela vitória contra o Delfín-EQU, o Inter enfrenta alguns obstáculos para ter casa cheia diante do Atlético-GO, neste domingo (28), às 20h, pelo Brasileirão. Por conta da previsão do tempo e do horário tardio, a direção colorada espera receber apenas cerca de 25 mil colorados no Beira-Rio.