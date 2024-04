O volante Fernando e o atacante Lucas Alario foram os únicos atletas de linha do Inter a treinar com bola na tarde desta sexta (26), um dia após a vitória sobre o Delfín. Os dois atletas realizaram um trabalho com ênfase em finalizações e ficaram mais próximos de um retorno ao time. Contudo, a dupla ainda é dúvida para o jogo contra o Atlético-GO, neste domingo (28), pelo Brasileirão.