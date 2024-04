O Inter está otimista em relação ao retorno de Wanderson. Apesar do susto na partida contra o Athletico-PR, o atacante está apresentando uma recuperação satisfatória da lesão no tornzoelo esquerdo e deve voltar ao time colorado no meio de maio. Em uma hipótese realista, o atleta é preparado para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude, no dia 22 de maio.