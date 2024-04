Quando, lá no início do ano, foram anunciadas as contratações de Borré e Alario, a pergunta óbvia no mundo colorado era: quem sai para eles jogarem? Entre Aránguiz, Alan Patrick, Wanderson, Mauricio e Valencia, alguém poderia perder lugar no time, caso um dos novos reforços aprovasse. Pois chegou a hora de responder a essa questão. E, pelas últimas amostragens, Wanderson é o principal candidato. Depois de um início de Gauchão promissor, o camisa 11 decaiu justamente na fase final e agora tem sua posição sob risco.