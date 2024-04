O domingo (7) foi de mais um treino com portões fechados do Inter no CT Parque Gigante. Assim, com mistério, o técnico Eduardo Coudet encaminha o time que estará em campo na próxima quarta (10), contra o Real Tomayapo-BOL, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A tendência é de escalação de uma equipe alternativa.