Chá de sabugueiro é bom para quê? Veja benefícios e como fazer

Folhas do sabugueiro não devem ser consumidas, apenas as flores. Madeleine Steinbach / stock.adobe.com

O sabugueiro é uma planta nativa e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Este arbusto, que também pode ser encontrado com o nome de sabugo-negro, pode ser ingerido de diferentes formas, como na forma de chá ou ainda combinado a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF), levantamento da Secretaria Estadual da Saúde do RS (SES), a parte do sabugueiro que pode ser usada são as flores. O documento ressalta que as folhas são tóxicas e que não devem ser utilizadas oralmente.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente. Por isso, é preciso ingerir com cuidado.

Para que serve o chá de sabugueiro

O chá de sabugueiro é conhecido por ser diurético. Ou seja, pode ajudar a intensificar o fluxo urinário. A planta também tem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes, que auxiliam no tratamento de lesões da pele e mucosas, promovendo a cicatrização e modulando os possíveis focos inflamatórios.

O sabugueiro é considerado antipirético, e pode auxiliar a reduzir a febre. O chá é comumente usado para contribuir no tratamento de gripes, resfriados, sinusite, sarampo, catapora e gota.

Vale ressaltar, porém, que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não são considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de sabugueiro

Separar uma colher de sobremesa (10 mL/2 g) das flores secas Preparar a infusão em 150 mL de água quente Tomar uma ou duas vezes ao dia