O técnico Eduardo Coudet vai definir na tarde deste sábado (20), com treino fechado no CT Parque Gigante, o time que estará em campo na partida contra o Athletico-PR. Por conta do gramado sintético, o treinador deverá preservar alguns jogadores mais desgastados. Atletas como Mercado, Renê, Bruno Henrique e Alario podem ficar de fora da partida deste domingo, às 16h, na Arena da Baixada.