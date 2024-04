O destaque ofensivo do Inter nesse começo de Brasileirão é o mais improvável e o menos badalado dos reforços da temporada. Com chegada discreta, alvo de desconfiança, Wesley marcou dois gols nas duas primeiras rodadas e ganhou espaço no time de Eduardo Coudet. Ele deve ser titular neste domingo, a partir das 16h, diante do Athletico-PR na Arena da Baixada. A situação só não é surpresa para quem o conhecia desde pequeno. Como Wilson Kraychete.