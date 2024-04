Quando o Brasileirão começa há duas certezas de polêmica. A primeira recai sobre a arbitragem. A segunda sobre o gramado sintético. No caso do Inter, o desafio surge na terceira rodada. No domingo (21), o time de Eduardo Coudet encara o Athletico e o "tapetinho" da Arena da Baixada. Para manterem os 100% de aproveitamento, os jogadores colorados terão de fazer adaptações para a partida das 16h.