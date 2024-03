O ex-presidente do Inter Vitorio Piffero e seu parceiro na diretoria Pedro Affatato foram condenados por estelionato, formação de quadrilha e, no caso de Affatato, lavagem de dinheiro. Ambos compareceram ao julgamento na segunda-feira (4) perante a 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Os dois dirigentes estiveram à frente do clube entre 2015 e 2016, ano do rebaixamento à Série B do Brasileirão.