O Inter começa a fechar o pior ano da sua vida e a cristalizar um marco na sua história. As condenações de Vitório Piffero, a 10 anos e seis meses de prisão, e Pedro Affatato, a 19 anos e oito meses, estão na origem do momento que vive o clube hoje. O associado passou a se inteirar mais da vida do clube, a tentar entender mais seus bastidores políticos e a debater, como na última eleição, projetos em vez de "O campeão voltou". Os movimentos políticos passaram a tratar de temas vinculados à gestão responsável e a debater novos processos internos que blindem o clube de gestões danosas como foi a de 2015/2016.