A queda no Gauchão mudou a perspectiva do Inter sobre a estreia na Copa Sul-Americana. Para visitar o Belgrano, o Colorado terá um reforço que vem da Europa: Rafael Borré. Depois de atuar nos dois amistosos da seleção colombiana na data Fifa, o atacante é aguardado para participar dos treinos no CT Parque Gigante a partir desta quinta-feira (28).