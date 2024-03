O tombo na semifinal do Gauchão foi diretamente proporcional à expectativa criada no Beira-Rio para o fim da seca de títulos. A derrota nos pênaltis para o Juventude, que custou a eliminação no Estadual, em casa, mais uma vez, levanta questionamentos no Inter. Em um ano de investimento alto em reforços, de esperança e de renovação de trabalho, o fato de não chegar nem sequer na decisão aflige os colorados. Como sair do buraco, dar a volta por cima e reconquistar a confiança da torcida?