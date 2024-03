Depois da eliminação do Inter, nos pênaltis, para o Juventude, a partida ainda deverá ter desdobramentos. O árbitro Anderson Daronco emitiu a súmula do confronto. O documento cita ofensas de Magrão, diretor esportivo colorado, a invasão de um torcedor no gramado no final do primeiro tempo e também a expulsão de Mauricio. A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul analisará se oferecerá denúncia.