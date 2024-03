Mais uma vez, o Inter foi eliminado dentro do Beira-Rio. Na noite de segunda-feira (25), o Colorado perdeu para o Juventude nos pênaltis, por 6 a 5, após empate no tempo normal, e deu adeus ao Gauchão na semifinal. Este é o terceiro ano em que a equipe não chega à decisão do Estadual. Mas, pior do que isso, desde 2021 o clube acumula oito desclassificações como mandante. Relembre.