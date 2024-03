O baque sofrido com a eliminação no Gauchão adiou o sonho do primeiro título de 2024 no Beira-Rio. A queda nos pênaltis, na segunda-feira (25), representou para o Inter uma alteração nos planos para o restante da temporada. A Copa Sul-Americana, por exemplo, deverá ganhar maior atenção. O clube já preparou cinco medidas para evitar novos tropeços no restante do ano.