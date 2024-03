No Rio Grande do Sul, há uma pessoa em especial torcendo para que, de agora em diante, não saia mais gols e o campeão gaúcho seja decidido nos pênaltis. Michel, centroavante do Guarany de Bagé, aguarda ansiosamente o fim da competição para saber se será o primeiro jogador da história do Gauchão a ser três vezes artilheiro do campeonato. Foi o goleador em 2015, pelo Passo Fundo, e em 2018, pelo São Luiz.