O atacante Enner Valencia, do Inter, foi convocado pela seleção do Equador. A lista do técnico Félix Sánchez foi oficializada nesta quinta-feira (14). O Equador irá disputar dois amistosos. No dia 21, enfrenta a Guatemala. Três dias depois, pega a Itália. Os dois jogos serão realizados em Nova York, nos Estados Unidos.