Mesmo com a janela de transferências encerrada, o Inter observa o mercado em busca por reforços. Um dos nomes analisados é o do lateral-esquerdo Welington, de 23 anos, que tem negociação complicada de renovação com o São Paulo. Uma investida não está descartada, mesmo com a recente chegada de Bernabei e a titularidade de Renê.