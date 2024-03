Antes da classificação do Inter sobre o Nova Iguaçu, na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil, o presidente colorado Alessandro Barcellos aproveitou a passagem por Brasília para se encontrar com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, que teve como pauta a realidade do futebol nacional, o político recebeu uma camisa personalizada colorada.