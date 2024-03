A vitória do Inter contra o Nova Iguaçu, por 2 a 0, na quarta-feira (14), não marcou apenas a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. No jogo disputado no Mané Garrincha, em Brasília, o Colorado contou com as estreias do volante Fernando e do atacante Rafael Borré, dois jogadores com trajetória recente na Europa e que geram expectativa para a sequência da temporada.