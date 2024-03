Logo após retornar da capital federal, o Inter já abriu os trabalhos para o duelo contra o Juventude. Nesta tarde, mesmo com o forte calor em Porto Alegre, os jogadores começaram a treinar por volta das 14h30min. As principais novidades foram as presenças de Rochet e Bernabei com o grupo, apesar da impossibilidade da escalação de ambos no duelo de domingo (17).