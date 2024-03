Inter e Juventude se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Alfredo Jaconi, pela partida de ida das semifinais do Gauchão. O duelo tem história, tendo, inclusive, decidido o campeão em três oportunidades. Pelo Estadual, foram 112 jogos até o momento, com 65 vitórias do Colorado, 28 empates, e 19 vitórias do clube alviverde. Abaixo, relembre alguns confrontos históricos entre os dois na disputa regional: