A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as escalas de arbitragem para os jogos das semifinais do Gauchão neste fim de semana. No sábado (16), Caxias e Grêmio se enfrentam se enfrentam no Estádio Centenário, às 16h30min, enquanto Juventude e Inter jogam no domingo (17), no Estádio Alfredo Jaconi, às 16h, em Caxias do Sul.