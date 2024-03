A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu nesta quinta-feira (14) as datas dos jogos de volta das semifinais do Gauchão. Os dois jogos serão em meio à data Fifa do fim de março, com o Inter enfrentando o Juventude na segunda (25), às 21h30min, no Beira-Rio, e o Grêmio duelando com o Caxias na terça (26), às 21h, na Arena.