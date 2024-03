O Ministério Público do RS solicitou ao Juizado do Torcedor um novo prazo para analisar o Caso Saci. Conforme o pedido protocolado nesta terça-feira (26), o órgão teve de priorizar processos que estavam parados há mais tempo. O funcionário que interpretava o mascote do Inter foi indiciado por importunação sexual em 25 de fevereiro.