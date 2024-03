A direção do Inter projeta um Beira-Rio lotado neste sábado (9), nas quartas de final do Gauchão, contra o São Luiz. Segundo a atualização do clube, neste sábado (9), são aguardados 43 mil torcedores para acompanhar o jogo, que irá definir um dos semifinalistas do Estadual. O confronto está marcado para as 16h30min.