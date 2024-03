No último dia da janela, o Inter fechou seu ciclo de contratações com mais dois anúncios. Um deles, bastante aguardado, a maior novela da época. A outra, descoberta na quarta-feira, confirmada agora. Thiago Maia e Alexandro Bernabei fecham uma lista de 10 novos jogadores que aumentam o leque para Eduardo Coudet entregar uma temporada que renova as esperanças da torcida, que bateu o recorde e alcançou a marca de 136 mil sócios.