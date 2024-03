Os sorrisos do presidente Alessandro Barcellos, do vice de futebol Felipe Becker, do diretor esportivo Magrão e de Rafael Borré deixavam clara a satisfação do Inter com a cerimônia. A entrevista coletiva de apresentação do atacante colombiano, na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio, durou 45 minutos, teve uma dezena e meia de perguntas e respostas esperançosas de um jogador que garante ter feito tudo para estar em Porto Alegre o quanto antes.