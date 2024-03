A vitória por 4 a 0 fora de casa contra o Guarany-Ba garantiu ao Juventude uma vaga nas semifinais do Gauchão. Agora, duelará com o Inter, que passou pelo São Luiz, por um lugar na grande decisão. Serão dois jogos, o primeiro no Alfredo Jaconi e o segundo no estádio Beira-Rio — Colorado teve melhor campanha do que o Ju.