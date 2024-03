Foi uma noite de alívio para o torcedor do Juventude. Em um duelo eliminatório onde não poderia sequer empatar, o time de Roger Machado goleou, garantiu a vaga nas semifinais do Gauchão e, por consequência, a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Segundo o treinador, mesmo com o resultado dilatado, o duelo esteve longe de ser fácil.