O Inter encerrou na manhã desta terça-feira (12) a preparação para encarar o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com os portões do CT Parque Gigante fechados para a imprensa, a presença de Enner Valencia foi mantida sob sigilo, transformando o comando de ataque na principal dúvida para o confronto desta quarta (13), em Brasília.