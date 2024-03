O martelo ainda não foi batido, mas a curto prazo Oscar não deve deixar a China. Apesar da manifestação pública do técnico Eduardo Coudet, revelando o desejo de contar com o meia no elenco colorado de forma imediata, o jogador manifestou a pessoas próximas que, neste momento, pretende cumprir o contrato com o Shanghai Port, que se encerra apenas no dia 30 de novembro de 2024.