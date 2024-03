O Inter apresentou um candidato a titular no futuro. E que se colocou à disposição para jogar imediatamente. Liberado oficialmente pela CBF para atuar diante do Nova Iguaçu, assim como Borré, Thiago Maia concedeu entrevista no Estádio Beira-Rio e garantiu que pode jogar, se Coudet quiser, já nesta quarta-feira, 20h, no Mané Garrincha.