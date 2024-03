Enner Valencia se transformou em dúvida para o confronto com o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. O atacante deixou o gramado do CT Parque Gigante mais cedo na tarde desta segunda-feira (11), logo após o aquecimento, até quando foi permitida a presença dos repórteres. Acompanhado de um profissional da comissão técnica, ele saiu caminhando em direção ao vestiário.